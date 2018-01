Bomba explode em porto espanhol Uma bomba de baixo poder destrutivo explodiu na manhã de hoje no cais de porto de Llanes, em Astúrias. Não houve vítimas. A detonação de aproximadamente 300 gramas de explosivos provocou apenas danos a propriedades privadas, segundo a Prefeitura de Llanes. Um telefonema anônimo de um homem feito uma hora antes do ataque advertia que a bomba havia sido colocada nas imediações das esculturas de Agustín Ibarrola conhecidas como "Os Cubos" e reivindicava o ato em nome do grupo separatista ETA (Pátria Basca e Liberdade). Essa é a terceira bomba de baixo poder destrutivo detonada na última semana em Astúrias.