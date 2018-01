Bomba explode em posto da ONU no Afeganistão Uma bomba explodiu hoje junto de um escritório da Organização das Nações Unidas, na cidade afegã de Kandahar. Pelo menos uma pessoa ficou ferida. A explosão ocorreu num carro estacionado em frente à casa em que funciona um posto de ajuda humanitária da ONU. A explosão aconteceu minutos depois que os funcionários da ONU deixaram o local, ao fim do dia de trabalho. O portão dianteiro foi destruído e janelas foram quebradas; um homem que passava por ali, numa moto, foi ferido pela explosão, informou Siddiqullah, um afegão que é responsável pelas operações humanitárias da ONU no Sul do país (e que, como muitos de seus conterrâneos, usa apenas um nome). Nos primeiros momentos após a explosão, ninguém assumiu a autoria do atentado. A cidade de Kandahar era um reduto dos talebans, que governavam o Afeganistão até serem combatidos por forças dos Estados Unidos, na sequência dos atentados do dia 11 de setembro de 2001.