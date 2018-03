Bomba explode em prédio de jornal na Espanha e polícia culpa ETA Uma bomba explodiu do lado de fora da gráfica de um jornal no norte da Espanha no domingo, em um ataque que a polícia responsabilizou os separatistas bascos do ETA. Ninguém ficou ferido na explosão, nos fundos da gráfica do El Correo, na cidade basca de Zamudio, por volta das 3 da manhã do domingo (horário local). Cinquenta funcionários estavam no prédio no momento, segundo o jornal informou em seu site. "A bomba em nossa instalação em Zamudiu não vai nos impedir de imprimir e não vai silenciar nossa voz, que fala por milhares de bascos que querem ver o fim do ETA", disse o El Correo em um editorial. Uma porta-voz da polícia confirmou as suspeitas de que o ETA estaria por atrás do ataque ao El Correo, que pertence ao grupo Vocento, controlador do diário nacional conservador ABC. O ETA, que matou mais de 800 pessoas em quatro décadas de luta armada pela independência da região basca da Espanha, já tentou no passado intimidar jornalistas locais. (Por Jason Webb)