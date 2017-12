Bomba explode em sede de grupo ultradireitista italiano Uma bomba explodiu na madrugada de desta segunda-feira em frente à sede do grupo ultradireitista Forza Nuova, em Roma, sem deixar vítimas, embora tenham sido causados danos materiais, informaram fontes policiais. A explosão, que ocorreu às 3h (23h do domingo em Brasília), destroçou todas as janelas do edifício, de cinco andares, e danificou vários veículos estacionados na área. Também arrancou a porta metálica da sede do Forza Nuova e destruiu a entrada de mármore do prédio. A polícia acha que se trata de um atentado, já que quando chegou ao local achou um cabo telefônico de 40 metros de comprimento, provavelmente usado para explodir a bomba.