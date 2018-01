Bomba explode em tribunal na região central da Grécia A polícia grega informou que uma bomba explodiu neste sábado, em um tribunal vazio na região central da Grécia, deixando levemente ferida uma mulher que caminhava pelos corredores do edifício. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque, mas a polícia local acredita que a explosão tenham relação com um caso que está sendo julgado pelo tribunal da cidade de Larissa, ao norte de Atenas, e não com os Jogos Olímpicos de Atenas. A explosão ocorreu por volta das 20h (horário local). Diversas janelas foram estilhaçadas e uma mulher de 35 anos sofreu ferimentos leves. A polícia não entrou em detalhes sobre o caso julgado em Larissa.