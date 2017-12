Bomba explode em zona industrial do Paquistão Uma bomba explodiu em uma zona industrial da cidade de Sialkot, no leste do Paquistão, pouco antes do amanhecer desta sexta-feira. Não houve feridos e, até agora, ninguém se responsabilizou pelo atentado. A polícia está investigando o ataque, que poderia ter provocado muitas vítimas se tivesse ocorrido um pouco mais tarde, quando aumenta a circulação nas ruas.