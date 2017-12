Bomba explode McDonald´s em Istambul Uma bomba explodiu em uma das lanchonetes McDonald´s de Istambul nesta sexta-feira, ferindo uma pessoa. De acordo com a porta-voz do estabelecimento, Ayca Akkaya, a bomba foi deixada dentro de um pacote no banheiro. As janelas da lanchonete ficaram estilhaçadas. De acordo com o médico Serkan Dag, que trabalha numa clínica próxima, dez pessoas receberam tratamento por terem ficado em estado de choque. Uma pessoa ficou ferida na perna. Ninguém reivindicou a autoria do atentado, mas extremistas radicais de esquerda, curdos e grupos islâmicos já cometeram atentados no passado. Todos os clientes e funcionários da lanchonete foram retirados do local pela polícia. Equipes forenses iniciaram investigação.