Bomba explode na Nigéria pouco antes do início das eleições

Lagos, 16 abr - A cidade nigeriana de Maiduguri, no norte do país, registrou neste sábado uma explosão e vários disparos no distrito de Abba Garam, embora não haja relatos sobre feridos, horas antes da abertura das urnas para as eleições presidenciais.

"Ainda não sabemos se os responsáveis do atentado são militantes políticos, fanáticos ou indivíduos armados. Os serviços de emergência e de segurança estão trabalhando para controlar a situação", assegurou o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Emergências, Shuaibu Yushau.

Trata-se da segunda explosão na cidade nas últimas 24 horas. A primeira ocorreu na noite de sexta-feira e tampouco fez vítimas ou feridos.

Em outro caso registrado na sexta-feira, dois homens armados mataram duas pessoas e feriram outras cinco - entre elas dois militares - na região metropolitana de Maiduguri.

Embora a autoria do atentado ainda seja desconhecida, a cidade é alvo frequente de ataques do grupo fundamentalista islâmico Boko Haram.

Durante as eleições legislativas do último sábado, 39 pessoas morreram em diversos episódios violentos relacionados com o pleito.

As autoridades nigerianas desdobraram 240 mil policiais e milhares de outros agentes armados por todo o país para garantir o bom andamento das eleições presidenciais.