Bomba explode na passagem do presidente do Paquistão Uma bomba explodiu na passagem do comboio do presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, numa rodovia nas proximidades da capital do país. Ninguém ficou ferido, segundo notícias da tevê. Mas autoridades militares paquistanesas já classificaram o ato como terrorista. O comboio do presidente Musharraf evitou a explosão por apenas um minuto.