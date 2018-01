Bomba explode na principal cidade do Afeganistão Uma bomba explodiu no centro de Kandahar, hoje, causando ferimentos em pelo menos 20 pessoas, segundo informações oficiais. A explosão ocorreu no distrito do Chawk Shida, a área comercial da cidade sulina. Kandahar é o último baluarte do Taliban no Afeganistão, cujos simpatizantes lançaram uma onda de ataques mortais contra soldados americanos, funcionários afegães e membros de organizações internacionais de ajuda. A violência está espalhando-se rapidamente pelo sul e leste do país, destruindo esforços para reconstruir e democratizar o Afeganistão depois de duas décadas de guerra. E a explosão de hoje, em Kandahar, torna mais grave o quadro. SegundoKhan Mohammad, o comandante militar da cidade, relatórios iniciais sugerem que a bomba estava em um carro, mas um oficial da polícia no local da explosão disse acreditar que ela estava sendo carregada numa motocicleta. O comandante de Kandahar culpa o Taliban. ?Sem nenhuma dúvida, o Taliban ou a Al-Qaeda estão por trás disto.? Ontem, as tropas americanas fizeram um reide contra um complexo, perto de Gardez, capital da província de Paktia, no sudeste, segundo informou o tenente-coronel do exército dos EUABryan Hilferty , durante uma coletiva à imprensa no quartel-general de Bagram, norte de Kabul. Ele disse que as tropas americanas encontraram estocadas centenas de foguetes 107 mm, morteiros, granadas com propulsores, minas anti-tanques, obuses.