Bomba explode na Tailândia, deixa um morto e sete feridos Uma bomba explodiu neste sábado em mercado da província Yala, de maioria muçulmana, na Tailândia. Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas, entre elas, uma criança de um ano. Todos eram budistas. A explosão é o ato mais recente dentro de uma série de atentados atribuídos a insurgentes muçulmanos no sul da Tailândia. Mais de 500 pessoas morreram com o ressurgimento do movimento separatista desde janeiro.