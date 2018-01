Bomba explode no Aeroporto de Madri Uma bomba explodiu hoje no Aeroporto Internacional de Madri, mas ninguém ficou ferido, informou a rádio SER. Um homem, afirmando ser do grupo separatista basco ETA, ligou minutos antes para os coordenadores de tráfego para avisar sobre a explosão. O aeroporto fica a 50 quilômetros distante do centro de Madri.