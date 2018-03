Bomba explode no centro de Belfast Uma bomba explodiu hoje no centro de Belfast sem provocar danos. A organização "Continuidade Ira", um pequeno grupo de dissidentes republicanos que se opõe ao processo de paz na Irlanda do Norte, reivindicou o atentado. A bomba, cuja potência não foi revelada pela polícia, estava escondida em um furgão roubado hoje de manhã (horário local) e estacionado em frente ao Windsor House, um prédio de escritórios. A presença do artefato foi anunciada com um telefonema aos veículos de imprensa locais. Segundo a polícia, a bomba explodiu apenas parcialmente, enquanto a área, uma das mais movimentadas de Belfast, a capital da Irlanda do Norte, era evacuada. De acordo com as autoridades o ataque poderia ter tido conseqüências mais graves, porque o aviso chegou com pouca antecedência. A bomba de hoje provavelmente teve como objetivo dar as "boas vindas" ao novo ministro britânico para a Irlanda do Norte, Paul Murphy, que chegou hoje a Belfast para tomar posse.