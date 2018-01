Bomba explode no estádio do Monaco Uma bomba explodiu em frente ao estádio do AS Monaco nas primeiras horas de hoje. Não houve feridos disse uma autoridade local. O local estava vazio no momento da explosão. Apenas algumas janelas foram estilhaçadas. O artefato explodiu por volta da 1h50 local de hoje em frente ao portão de entrada do Esádio Louis II, disse José Badia, conselheiro do governo de Mônaco para assuntos sociais e trabalhos públicos. A explosão atingiu uma parte do estádio que abriga escritórios do governo e de associações esportivas. Ninguém assumiu a responsabilidade pela explosão. "Essa é a primeira vez que algo assim acontece em Mônaco, mas não há sentimento de insegurança no principado. Trata-se de um ato isolado, talvez ligado ao esporte", comentou Badia.