Bomba explode no Ministério da Defesa boliviano Uma bomba explodiu nesta quarta-feira na entrada do Ministério da Defesa da Bolívia. Houve estragos, mas ninguém ficou ferido. O ministro do Interior, Saul Lara, disse que a explosão foi um ato terrorista para desestabilizar o governo do presidente Carlos Mesa. O explosivo, aparentemente dinamite, foi posto na entrada do Ministério. As janelas foram quebradas e dois veículos danificados. Vários ataques semelhantes ocorreram nos últimos dias.