Bomba explode no Parlamento da Indonésia Um bomba explodiu na manhã desta segunda-feira no Parlamento da Indonésia, no centro de Jacarta, capital da Indonésia.. Não houve feridos, mas várias janelas e uma parede do prédio ficaram destruídas. Nenhum grupo se responsabilizou pelo atentado. Desde o ataque terrorista contra dois clubes noturnos na ilha de Bali, em outubro de ano passado, onde 202 pessoas morreram, o país já foi alvo de várias outras explosões sem grandes prejuízos. Nos últimos meses, a polícia do país intensificou o cerco contra o grupo terrorista Jemaah Islamiyah, acusado de planejar e executar o atentado a Bali.