Bomba explode onde passaria princesa da Tailândia Dois soldados foram feridos nesta quarta-feira pela explosão de uma bomba perto do heliporto onde as autoridades aguardavam a chegada da princesa Chakri Sirindhon para uma visita oficial à conflituosa região muçulmana do sul da Tailândia, informaram fontes policiais citadas pela imprensa local. A bomba estaria numa rua e explodiu quando patrulhas militares inspecionavam os arredores da prefeitura de Yaring, na província de Pattani, antes da chegada da princesa, uma das três filhas do rei da Tailândia, Bhumibol Adlyadej. Fontes da polícia de Pattani disseram à imprensa que a bomba era do mesmo tipo utilizado nos atentados dos militantes do movimento separatista islâmico.