Bomba explode perto da casa de ministro da Cultura grego Uma bomba explodiu nesta terça-feira sob um carro estacionado perto da residência do ministro da Cultura grego, Yorgos Vulgarakis, em Atenas, aparentemente sem causar vítimas, segundo a imprensa local. A explosão aconteceu às 7h45 hora local (1h45 de Brasília), no centro de Atenas, onde Vulgarakis mora com sua família. Segundo as primeiras informações, todos estão bem. Vulgarakis foi ministro de Ordem Pública até três meses atrás, quando deixou o cargo em meio a um escândalo de escutas dos serviços secretos contra líderes políticos e militares do país, além de denúncias de seqüestros de paquistaneses que vivem na Grécia. Fontes da polícia informaram que a bomba provocou danos em outros cinco carros. Vulgarakis havia sofrido outro atentado semelhante antes de o partido conservador chegar ao poder, em 2004.