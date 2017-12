Bomba explode perto da embaixada dos EUA em Cabul Uma poderosa bomba explodiu na noite de hoje (hora local) na capital do Afeganistão, Cabul, no bairro onde fica a maioria das embaixadas ocidentais, disseram fontes diplomáticas. A explosão deixou feridos leves e danos materiais num complexo de apartamentos. Fontes de segurança afegãs disseram que a bomba tinha "entre 30 e 40 kg de explosivos" e foi colocada numa lata de lixo numa rua a cerca de um quilômetro e meio da embaixada dos Estados Unidos. A explosão criou uma cratera de um metro e meio de diâmetro no chão. "Parece que o objetivo era a embaixada, mas não podemos esquecer que nas proximidades existem escritórios dos serviços militares", disse um porta-voz das forças de segurança locais. "Podem ter sido talebans, homens da Al-Qaeda ou seguidores de Gulbuddin Hakmatyar", o ex-primeiro-ministro afegão e chefe do partido fundamentalista islâmico Hezb-e-Islami, afirmou o agente. O presidente afegão Ahmid Karzai, que sobreviveu a um atentado no começo de setembro na cidade sulista de Kandahar, encontra-se em visita à Arábia Saudita.