Bomba explode perto de base militar dos EUA no Japão Uma bomba explodiu perto de uma base do Exército dos EUA no Japão. De acordo com a polícia local, ouvida pela agência Kyodo, a explosão não deixou feridos. A explosão aconteceu no parque público de Zamayatoyama, a cerca de 300 m da base militar de Camp Zama., em Kanagawa, às 23h10 locais (12h10 de Brasília). Segundo a Kyodo, a polícia acredita que o incidente foi um ataque de guerrilheiros contra a base norte-americana. Testemunhas viram dois homens com idades em torno de 30 anos correndo das vizinhanças do parque na direção da estação ferroviária de Zama.