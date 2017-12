Bomba explode perto de consulados em Basora Uma bomba foi detonada nesta terça-feira próximo ao complexo onde estão instalados os consulados dos EUA e da Grã-Bretanha em Basora, no sul do Iraque. As janelas de várias casas nos arredores foram destruídas. Não há informação sobre vítimas. A bomba foi plantada a cerca de 30 metros dos consulados e explodiu enquanto passavam três veículos britânicos em comboio. Os consulados ficam em um dos palácios do ex-ditador Saddam Hussein.