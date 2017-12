Bomba explode perto de McDonald´s no Líbano Um bomba explodiu hoje sob um carro no estacionamento de uma lanchonete Mc Donald?s nas proximidades de Beirute. Ninguém ficou ferido. A bomba continha um quilo de TNT. A explosão aconteceu em Jounieh, 20 quilômetros a nordeste de Beirute, às 5h da manhã. A loja do Mc Donald?s não foi afetada. Ninguém assumiu responsabilidade pela explosão.