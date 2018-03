Bomba explode próximo ao McDonald?s em Moscou e fere 7 Um carro carregado de explosivos explodiu hoje próximo a uma lanchonete da rede McDonald?s em Moscou, ferindo pelo menos sete pessoas, uma delas gravemente. Segundo o porta-voz do Ministério de Situações de Emergência da Rússia, Igor Pimenov, ?sem dúvida, foi um ato terrorista?. Já o porta-voz da polícia local, Valery Grebokin, disse que pode ter sido ?um ato criminoso?, mas não uma operação terrorista e informou também que o explosivo era de fabricação caseira. Algumas vítimas estavam no primeiro e segundo pisos da lanchonete e outras passavam pela calçada no momento da explosão. Segundo a agência ITAR-Tass, a bomba continha cerca de cinco quilos de dinamite.