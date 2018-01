Bomba fere 10 pessoas no centro de Tel Aviv Uma bomba explodiu no centro de Tel Aviv, hoje, acionada por um motociclista suicida, no antigo terminal de ônibus no centro da cidade, área comercial com grande circulação de pessoas. O autor do atentado foi a única vítima fatal. Outras dez pessoas ficaram feridas, segundo o porta-voz da polícia, Gil Kleiman Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. Nos últimos 16 meses de intensificação da violência entre palestinos e israelenses, centenas de pessoas ficaram feridas e dezenas morreram em atentados semelhantes. O grupo fundamentalista islâmico Hamas havia jurado vingança pela morte de Bakr Hamdan, um dos seus comandantes militares na Faixa de Gaza. Seu carro foi atingido, na última sexta-feira, por um míssil disparado por um helicóptero israelense.