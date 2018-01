Bomba fere 20 estudantes no Iraque A explosão de uma bomba feriu 20 jovens estudantes iraquianos em Basra, a segunda cidade mais populosa do Iraque, cerca de 600 quilômetros ao sul de Bagdá, informaram fontes militares britânicas. O atentado, que deixou duas pessoas gravemente feridas, ocorreu quando os estudantes saíam de uma escola primária, onde faziam as provas do primeiro semestre letivo, disse em entrevista coletiva o porta-voz das forças britânicas em Basra, Patrick Marrott. Segundo o porta-voz militar britânico, a bomba tinha como alvo uma patrulha britânica que passou perto da escola. O oficial britânico também disse que uma força conjunta composta por membros da polícia iraquiana e das tropas britânicas detiveram nesta terça-feira quatorze suspeitos de envolvimento no atentado, todos ligados a ataques armados, seqüestros de crianças e ameaças a civis.