Bomba fere criança em McDonald´s de Beirute Uma bomba de baixa potência explodiu hoje numa lanchonete McDonald´s e feriu uma criança, informou a polícia, no último de uma série de incidentes sublinhando o aumento do sentimento antiamericano no Líbano devido à guerra no Iraque. Um policial, que pediu para não ser identificado, disse que a bomba explodiu na tarde de hoje num banheiro de um McDonald´s no bairro de Dora, norte de Beirute. Uma criança foi ferida na explosão, que também causou danos à lanchonete. Veja o especial :