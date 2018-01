Bomba fere dois soldados dos EUA em Mosul Dois soldados norte-americanos ficaram feridos hoje com a detonação de uma bomba, na cidade de Mosul, no norte do Iraque. O incidente aconteceu um dia depois de um membro italiano da coalizão renunciar acusando as autoridades de ocupação de incompetentes. O exército dos EUA reagiu ao crescete número de ataques das guerrilhas, com dezenas de ataques de infantaria, força aérea e artilharia. Um total de 99 supeitos foram presos ontem.