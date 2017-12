Bomba fere pelo menos 9 em Bagdá A explosão de uma bomba em um ônibus que transportava empregados do aeroporto de Bagdá deixou pelo menos nove feridos. Segundo o médico Ayad Ali, do hospital Yarmuk, a explosão ocorreu na principal estrada que leva a capital ao aeroporto. A via é considerada uma das mais perigosas do Iraque, onde rebeldes costumam atacar comboios militares norte-americanos e do próprio país.