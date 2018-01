Bomba interrompe oleoduto na Colômbia Uma bomba interrompeu o fluxo de petróleo no oleoduto colombiano de Caño Limón. Um porta-voz do Exército colombiano atribuiu o atentado ao grupo guerrilheiro de esquerda Exército de Libertação Nacional (ELN). A explosão aconteceu no Estado de Arauca, no nordeste da Colômbia. É o primeiro ataque ao oleoduto desde fevereiro, quando cerca de 70 soldados das forças especiais dos EUA chegaram à região para treinar tropas do Exército colombiano para proteger instalações de petróleo; oficialmente, os militares norte-americanos estão na Colômbia para treinar as forças locais para combater o narcotráfico. O oleoduto de Caño Limón é operado conjuntamente pela estatal colombiana Ecopetrol e pela norte-americana Occidental Petroleum. Ele transporta 100 mil barris de petróleo por dia para o porto exportador de Covenas.