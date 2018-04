''Bomba iraniana pode ser para defesa'', diz Alencar

Veja também:

"Mesmo quando é para um artefato nuclear, é também para fins pacíficos porque é para dissuasão", declarou Alencar, em conversa com jornalistas. Seguindo a linha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Alencar disse ainda que é importante a manutenção do diálogo com o Irã, para não deixar o país isolado.

Para Alencar, o apoio do Brasil ao Irã, na questão do enriquecimento de urânio, "não é um problema ideológico, é um problema de solidariedade". Segundo Alencar, "se o Irã está querendo desenvolver energia nuclear para fins pacíficos, nós também queremos".

Questionado sobre o fato de o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, não ser considerado um líder confiável para ter armas nucleares, Alencar desconversou alegando que o Brasil tem por princípio a não intervenção em assuntos internos de outros países. "É o estilo dele", disse Alencar, defendendo, em seguida, a reforma do Conselho de Segurança da ONU.