Bomba mata 10 civis em ônibus no Afeganistão Uma bomba colocada à beira de uma rodovia no Afeganistão explodiu no momento em que um ônibus passava pelo local, no sul do país, provocando a morte de dez civis, a maioria mulheres e crianças, informaram autoridades afegãs. O chefe da polícia da província de Kandahar, general Abdul Raziq, disse que a explosão feriu 12 pessoas no distrito de Maroof, cerca de 60 quilômetros a nordeste de Kandahar.