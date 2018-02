Bomba mata 11 da mesma família no Afeganistão Uma autoridade do Afeganistão disse que uma bomba terrestre explodiu e matou 11 membros de uma família no sul do país. O porta-voz do governo da província de Helmand, Daoud Ahmadi, informou que a família estava viajando por uma rodovia bastante usada pelas forças internacionais e afegãs que lutam contra as milícias taleban, no distrito de Now Zad. As informações são da Associated Press.