Bomba mata 13 em terminal de ônibus no Paquistão

"A bomba foi plantada em um carro no terminal, e cerca de 40 quilogramas de explosivos foram usados", disse Shafqat Malik, uma autoridade policial, a jornalistas.

Houve uma série de atentados a bomba em Peshawar, capital da província de Khyber-Pakhtunkhwa, desde que as Forças Armadas paquistanesas intensificaram operações contra militantes na região em 2007.

O ataque desta quinta-feira ocorreu em uma das áreas mais movimentadas da cidade. Autoridades policiais e dos serviços de emergência disseram que o número de mortos deve aumentar, considerando que havia uma grande quantidade de passageiros no local quando a bomba explodiu. Além disso, muitos dos feridos estavam em estado grave.

Peshawar faz fronteira com a região semi-autônoma das etnias pashtun, no entorno da fronteira com o Afeganistão, onde militantes islâmicos encontraram refúgio apesar de uma série de ofensivas militares nos últimos anos.

O Taliban paquistanês, o Taliban afegão, a Al Qaeda e grupos afiliados estão entrincheirados em regiões de fronteira e se aproveitam da falta de controle na passagem entre os dois países para lançar ataques contra forças afegãs e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão.

