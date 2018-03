Bomba mata 28 em mesquita sunita no Iraque A explosão de uma bomba matou 28 pessoas numa mesquita sunita na região central do Iraque, atingindo fiéis que saíam do local após as orações de sexta-feira. O ataque em Baquba acontece após dois dias de ataques, muitos em distritos xiitas, que deixaram mais de 50 mortos.