Bomba mata 3 soldados da Otan no sul do Afeganistão Uma bomba matou três soldados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no sul do Afeganistão, informou a aliança neste domingo. Com isso, subiu para oito o número de soldados estrangeiros mortos no mais mortífero fim de semana do ano no país.