Bomba mata 4 soldados americanos no Afeganistão Um bomba explodiu hoje na margem de uma estrada no Afeganistão e matou quatro soldados americanos que faziam patrulha no sul do país. Um civil afegão que estava com os americanos também morreu. Não foi informado o local dos ataques. O ataque anterior contra tropas americanas este ano foi uma explosão na província de Zabul em janeiro, que matou três soldados. Ao todo, 29 soldados americanos morreram no Afeganistão este ano, número muito superior às oito mortes de americanos registradas nos primeiros dois meses de 2008. Os Estados Unidos estão aumentando suas tropas no Afeganistão. Um número recorde de 38 mil soldados opera agora no país, muitos deles nas fortalezas dos taleban no perigosa região sul. O presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou na semana passada o envio de mais 17 mil soldados ao Afeganistão. Os militantes do Taleban intensificaram os ataques nos últimos três anos e agora dominam grandes áreas no zona rural. As informações são da Associated Press.