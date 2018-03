Bomba mata 47 na cidade de Quetta, no Paquistão

Autoridades dizem que a maior parte dos mortos pertenciam à minoria xiita do Paquistão, que tem sido alvo de ataques de extremistas sunitas que aparentemente agem à vontade para dar cabo de ataques sectários.

"A explosão foi causada por um aparelho explosivo improvisado preso a uma motocicleta", disse o vice-inspetor-geral da polícia em Quetta, Wazir Khan Nasir.

"Isso é uma continuação do terrorismo contra os xiitas".

Mais de 400 xiitas foram mortos no Paquistão no ano passado, muitos por atiradores ou em ataques com bombas, e os agressores quase nunca são presos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um porta-voz da LeJ assumiu responsabilidade pelo massacre deste sábado próximo ao principal bazar, escola e centro de informática. Havia sacolas e livros escolares espalhados pelo local.

"Eu vi muitos corpos de mulheres e crianças", disse uma testemunha ocular num hospital. "Pelo menos doze pessoas morreram queimadas pela explosão".

No mês passado, o LeJ afirmou ter realizado um atentado em Quetta que matou mais de 100 pessoas, um dos piores ataques sectários do Paquistão. Milhares de xiitas protestaram em várias cidades após o ataque.

A maioria das agências de inteligência ocidentais consideram o talebã e a al Qaeda as maiores ameaças à segurança no Paquistão, que tem armas nucleares e é um aliado estratégico dos Estados Unidos.

Mas autoridades de segurança do Paquistão dizem que a Lej tornou-se uma força formidável, dando cabo de ataques em várias partes do país com o objetivo de desencadear guerra sectária, criar caos e instalar uma teocracia sunita.

A crescente violência sectária prejudicou a credibilidade do governo, que já enfrentava críticas antes de eleições em maio por sua incapacidade de resolver pobreza, corrupção e estagnação econômica.

(Reportagem de Jibran Ahmed and Gul)