Bomba mata 6 soldados da Otan no Afeganistão Um pacote de explosivos colocado dentro de um micro-ônibus explodiu hoje na entrada da base conjunta da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no sul do Afeganistão, matando seis soldados. Outros dois soldados afegãos também foram mortos, no momento em que se preparavam para sair em patrulhamento.