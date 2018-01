Bomba mata capitão da polícia egípcia no Cairo

Uma bomba deixada ao lado de uma estrada no Cairo matou um capitão de polícia e feriu outras oito pessoas nesta sexta-feira, 13, informou o Ministério do Interior.

Mais tarde, aviões de combate do país mataram oito supostos militantes islamistas no Sinai, de acordo com fontes de segurança.

Não ficou claro se os ataques aéreos foram uma retaliação pela explosão. O governo egípcio enfrenta uma insurgência islâmica que já matou centenas de policias e soldados desde que o Exército depôs o presidente islâmico moderado Mohamed Morsi, em 2003, após protestos em massa. Ninguém reivindicou a autoria do ataque a bomba desta sexta no Cairo, ocorrido no bairro de Ain Shams e que deixou um civil e sete policiais feridos, além do capitão que morreu no hospital devido aos ferimentos. / REUTERS