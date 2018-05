Bomba mata criança e fere 19 em templo na Índia

A explosão causou corre-corre, o que acabou ferindo muitas pessoas. Não estava claro, porém, quantos foram feridos pelo artefato nem quantos pela correria posterior. A força da explosão rasgou o recipiente e danificou pedras que estavam a 60 metros de distância, disse Ramatama Srivastava, que estava no local.

Três vítimas, dentre elas um dos estrangeiros, foram hospitalizadas com ferimentos graves. Não se sabe ainda de que país são os estrangeiros. Por telefone, Srivastava disse ter notado que os estrangeiros estavam assistindo à oração hindu e tiravam fotografias. Varanasi fica 300 quilômetros a sudoeste da capital de Uttar Pradesh, Lucknow.

Em março de 2006, uma bomba explodiu numa estação de trem e outra num templo de Varanasi, matando 20 pessoas. Um grupo islâmico sediado no Paquistão é o principal suspeito do ataque. As informações são da Associated Press.