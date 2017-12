Bomba mata dois funcionários do Ministério do Petróleo do Iraque Pelo menos dois funcionários do Ministério do Petróleo iraquiano morreram e outros cinco ficaram feridos hoje na explosão de uma bomba no sul de Bagdá, informaram fontes policiais. A bomba explodiu esta manhã no bairro Al Dura, onde está localizada uma importante refinaria, atingindo um microônibus no qual os funcionários do Ministério viajavam, explicou o capitão de Polícia Ahmed Abdallah. Abdallah disse que o número de mortos pode aumentar, pois alguns dos feridos estão em estado grave. Os funcionários deste departamento e as instalações petrolíferas iraquianas são alvo de freqüentes ataques da insurgência no Iraque. Desde a morte na quarta-feira passada do líder da Al Qaed no Iraque, Abu Musab al-Zarqawi, a violência aumentou no Iraque e nos últimos cinco dias pelo menos 40 pessoas morreram em atentados em diferentes regiões do país