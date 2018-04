Bomba mata governador de distrito afegão Uma bomba colocada no veículo do governador do distrito de Nazyan, Noor Agha Kamran, foi detonada no Afeganistão neste sábado, matando a autoridade e um de seus guarda-costas. Em outro ataque no país, quatro soldados afegãos e dois policiais morreram quando tentavam desativar um explosivo colocado em uma estrada. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelos incidentes. Fonte: Dow Jones Newswires.