Bomba mata governador distrital no Afeganistão O governador do distrito afegão de Dur Baba, na província de Nangarhar, morreu nesta sexta-feira após uma bomba atingir seu veículo, segundo informações da polícia local. Outras três pessoas ficaram feridas no atentado. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque, mas a polícia atribui as características do crime a ações do Taleban.