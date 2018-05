Bomba mata motorista de ônibus escolar no Paquistão

O Paquistão reforçou a segurança pelo país, no noroeste em particular, por causa do feriado sagrado muçulmano do Muharram, que começou na semana passada. Neste mês ocorre um aumento das tensões entre a maioria muçulmana sunita e a minoria xiita do Paquistão. Nos últimos anos houve vários ataques contra manifestações religiosas xiitas.

Ainda hoje, homens armados mataram a tiros dois irmãos policiais paquistaneses no distrito de Charsadda, também no noroeste do país. É o segundo incidente do tipo nos últimos dois dias. Funcionários locais também anunciaram que as forças de segurança mataram quatro militantes perto da fronteira com o Afeganistão. Três insurgentes também se feriram no confronto em Mohmand. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.