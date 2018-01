Bomba mata nove pessoas na Indonésia Pelo menos nove pessoas morreram e outras 46 ficaram feridas em conseqüência da explosão de uma bomba durante as celebrações de ano novo na violenta província de Aceh, na Indonésia. As vítimas foram atingidas três horas antes da meia-noite (hora local) em um centro comercial do povoado de Pereulak, a leste de Aceh. Ainda não se sabe se o ataque tem relação direta com os conflitos entre rebeldes separatistas e forças do governo do país.