Bomba mata parlamentar e deixa 6 feridos no Paquistão Uma bomba matou hoje um deputado do Paquistão perto da fronteira com o Afeganistão. O ataque ocorreu no dia em que o enviado dos Estados Unidos para os dois países, Richard Holbrooke, chegou a Peshawar. O ataque, também em Peshawar, deixou seis pessoas feridas e foi mais uma mostra do desafio diante do presidente dos EUA, Barack Obama, em sua política para a região. Obama falou hoje por telefone com o presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari. Foi o primeiro contato direto de ambos desde a posse do norte-americano. A polícia informou que um veículo foi detonado, aparentemente por controle remoto, quando passava o parlamentar Alam Zeb Khan, do Partido Nacional Awami. O partido, que controla o noroeste do país, tem combatido os militantes. Holbrooke visitou uma base militar do Paquistão perto da fronteira afegã, segundo a emissora Dawn TV. Porém ele não estava perto do local em que ocorreu o ataque ao parlamentar.