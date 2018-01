Bomba mata pelo menos duas pessoas no Paquistão Pelo menos duas pessoas morreram e 22 foram feridas na explosão de uma mercado na cidade de Dera Ghazi Khan, na província do Punjab, no sudeste do Paquistão, informou o policial Saadullah Khan. Aparentemente, a bomba estava numa bicicleta e explodiu no meio de um mercado de gado. As primeiras investigações responsabilizam um jovem que deixou a bicicleta no mercado. Segundo a polícia, o ataque foi de autoria do Exército de Libertação do Baluchistão, que mantém uma luta armada contra o governo central para exigir a autonomia da região, conhecida por sua riqueza mineral. A cidade de Dera Gazi Khan fica na fronteira com a região conflituosa, onde o líder Nawab Akbar Khan Bugti morreu no mês passado, durante uma operação das Forças Armadas paquistanesas.