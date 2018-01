Bomba mata pelo menos quatro na Indonésia Uma bomba explodiu na noite deste sábado em um café da ilha de Sulawesi, no centro da Indonésia. A explosão matou quatro pessoas e deixou outras três feridas, segundo informações oficiais. O explosivo foi detonado no segundo andar do café de Karaokê, na cidade de Palopo, localizada a cerca de 1.800 quilômetros ao nordeste de Jacarta. O estabelecimento estava lotado de pessoas no momento da explosão. Até o momento, nenhum grupo ou indivíduo assumiu a autoria do atentado.