Bomba mata quatro civis no Afeganistão Uma bomba explodiu nesta quinta-feira em uma rodovia no Afeganistão, matando quatro civis e ferindo seis pessoas, incluindo um policial de fronteira, segundo fontes policiais. A bomba foi acionada por controle remoto e explodiu perto do aeroporto de Herat, no momento que o comandante da tropa de controle da fronteira Mohammad Ayub estava passando.