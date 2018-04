Bomba mata seis civis no sudeste do Afeganistão Seis civis morreram hoje após uma bomba colocada à beira de uma estrada explodir na capital provincial de Kalat, no sudeste do Afeganistão, atingindo o veículo em que eles estavam, segundo Ghulam Jalani Farahi, chefe de polícia da província de Zabul.